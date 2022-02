Domenica In, Ditonellapiaga e Donatella Rettore ammettono: «A Sanremo c'è stata una notte di fuoco»

Dopo il buon successo di 'Chimica', Ditonellapiaga e Donatella Rettore sono ospiti di Mara Venier a Domenica In. Le due cantautrici, esibitesi in coppia al Festival, confermano l'indiscrezione sulla lite avuta durante la kermesse sanremese.

Sia Ditonellapiaga (nome d'arte di Margherita Carducci) che Donatella Rettore hanno ammesso che, nel corso del Festival di Sanremo, c'è stato un momento di scontro in vista della serata delle cover, quando hanno cantato 'Nessuno mi può giudicare' di Caterina Caselli. «Ma è vero che litigavate tantissimo? Ci sono queste leggende metropolitane...», aveva chiesto Mara Venier. A quel punto, Ditonellapiaga ha spiegato: «Sì, c'è stata una notte di fuoco». E Donatella Rettore ha subito commentato così: «Ecco, lo sapevo...». Dopo questa ammissione, però, non si è più tornati sull'argomento, con l'orchestra di Domenica In che ha iniziato a suonare e cantare.