Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? Il retroscena e la verità della madre di lei: «Mi dispiace per Giulia Salemi»

si frequentano? Il alimentato da un video di qualche giorno fa, non si è ancora sgonfiato nonostante la smentita dei diretti interessati. Cosìla mamma della giornalista sportiva, è intervenuta nel tentativo di mettere a tacere le voci. Per i più esperti, invece, dietro al chiacchiericcio si nasconde qualcosa di vero.Di sicuro c'è che entrambi sono tornati single da poco. Diletta ha interrotto la storia d'amore con il dirigente Skye l'ex tronista non sta più insieme aSubito dopo la rottura con Mammì, la Leotta aveva pubblicato un video in cui in sottofondo si sentiva la voce di un uomo che per alcuni sarebbe stata quella di Francesco Monte. Tanto è bastato per insospettire i fan. «Siamo solo amici», la secca smentita della ragazza.Alberto Dandolo scrive su "Dagospia" che la frequentazione c'è, ma che c'è anche tanto gossip creato ad arte e che in questi giorni Diletta si diverte con le amiche, soprattutto con l'ex cognata di Monte,. «Diletta nostra sa cavalcare le onde dei social e ha ad arte creato uno sfizioso equivoco facendo capire di star frequentando Franceschino Monte... La frequentazione c’è, ma c’è anche molta panna mediatica! Diletta gioca, crea, fa e disfà a uso e consumo della notizia».E la mamma di Diletta, solidale connon usa mezzi termini: «Tutto inventato, non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram. Non c'è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti. Mi dispiace per Giulia, persone cattive non pensano al male che le hanno procurato alimentando queste bugie. La cosa grave è che ad alimentare questa storia sono state proprio quelle che si dichiarano vicine a Giulia. Questa storia è venuta fuori da chi è interessato a farsi pubblicità. Commentando la cosa, anche chi è vicina a Giulia non ha fatto altro che ingigantire questa storia fondata sul nulla. Così, la voce si sparge e chi ha inventato questo gossip ha ottenuto quello che voleva. La storia è talmente meschina che non vale nemmeno la pena parlarne. Tra qualche giorno non se ne parlerà più».