Diana Del Bufalo e il presunto tradimento di Paolo Ruffini, lei rompe il silenzio e reagisce così

Diana Del Bufalo rompe il silenzio su Instagram dopo lo scandalo del presunto tradimento da parte dell'ex Paolo Ruffini. Dalle Maldive, dove si trova in vacanza, scrive un post che sembra una risposta alle dichiarazioni di Vanya Stone, la donna con cui il conduttore l'avrebbe tradita quando stavano ancora insieme. La donna non solo ha raccontato di aver avuto un flirt con Paolo mentre era ancora legato a Diana, ma ha aggiunto che proprio a seguito della rottura tra i due, lui non l'avrebbe più voluta nel cast del programma "La Pupa e il Secchione".

«Vivo, perdono e vado avanti», ha scritto Del Bufalo a corredo di una foto sulla spiaggia. ​Nello scatto, realizzato dall’amico Cristiano Caccamo, l’attrice guarda l'orizzonte davanti a sè e sembra confermare la voglia di dimenticare quanto accaduto e di superare il dolore per la rottura con Ruffini, a cui è stata legata tre anni.



«Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace – aveva detto qualche giorno fa il comico a Verissimo -. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male. Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa».

E mentre Diana cerca di voltare pagina, Vanya porta a sostegno delle sue parole alcune foto intime insieme a Ruffini. E sul programma a cui avrebbe dovuto partecipare spiega: «Mi avevano mandato il precontratto da firmare...ma all’ultimo minuto, senza motivo, non ero più nel cast... Forse colui che presenta aveva la coda di paglia».

La mancata pupa sostiene che Ruffini sarebbe stato in imbarazzo e preoccupato dal fatto che potesse raccontare «della storia che avevamo avuto mentre era con Diana Del Bufalo o delle porcate che proponeva alle mie amiche». La Stone condisce il tutto con parole molto dure nei confronti del comico, definendolo "poco professionale", "miserabile" e accusandolo di aver avuto atteggiamenti poco corretti anche nei confronti di altre donne.

