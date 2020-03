Coronavirus, positivi Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, ex malata di cancro: «Ma state tranquilli»

Coronavirus, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, ex malata di cancro, sono risultati positivi al test: «Ma state tranquilli». L'attore premio Oscar dall'Australia ha postato su Instagram di essere risultato positivo al virus mentre si trova down 'nder per girare un film su Elvis Presley. Lo stesso vale per la moglie, attrice e cantante. A metterli in guardia la febbre e uno stato di spossatezza, quindi il responso del test. Entrambi hanno 63 anni e sono i primi attori fra le star non solo di Hollywood a risultare colpiti dal coronavirus. Nel 1994 Hanks vinse l'Oscar per l'interpretazione dell'avvocato omosessuale Andy Beckett morto di Aids nel film Philadelphia girato insieme a Denzel Washington nel ruolo del collega prima avversario e poi amico Joe Miller.

Il testo del messaggio dell'attore: "Salve ragazzi, io e Rita siamo giù in Australia. Ci siamo sentito un po' stanchi, avevamo un po' di raffreddore e indolenzimenti, Rita anche i brividi che andavano e venivano. Come è giusto che sia in questo periodo ci siamo sottoposti al test del Coronavirus e siamo risultati positivi e ora seguiremo il protocollo necessario per la salute degli altri e la nostra. Affronteremo questa situazione giorno per giornoe vi terremo informati. Prendetevi cura di voi. Hanx".



Rita Wilson, che nel 2015 aveva annunciato di avere un cancro al seno, aveva tenuto concerti a Brisbane e all'Opera House di Sydney la settimana scorsa e durante il fine settimana. Le implicazioni del test positivo di Hanks sono potenzialmente enormi. E' possibile, anzi probabilmente, che l'intera produzione sarà costretta a chiudere per un massimo di due settimane. Il film di Baz Luhrmann è ancora in pre-produzione e l'uscita è prevista in ottobre 2021.

