Corona insulta Totti, l'ex re dei paparazzi scatenato dopo il litigio con Ilary Blasi: «Non sa parlare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sembra riuscire a fermarsi. La rabbia che si è impossessato di lui dopo la furiosa lite con Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello Vip . Fabrizio Corona, subito dopo il suo intervento in trasmissione, ha iniziato a insultare Ilary Blasi e Francesco Totti su Instagram, accusando la conduttrice del GFVIP di avergli abbassato il microfono e di essere raccomandata. Ma non basta.dicendo che non sa mettere insieme due parole in italiano.Corona, evidentemente fuori di sé dalla rabbia, uscito dal confronto con la conduttrice del Grande Fratello Vip 2018 ha iniziato a inanellare una serie di storie di Instagram senza soluzione di continuità. Tutte "dedicate" a Ilary Blasi e anche a suo marito Francesco Totti. Corona accusa la Blasi di lavorare in televisione solo perché è sposata con "un ex calciatore che non sa mettere due parole in fila". Ma non basta: invita tutti a defolloware i social della Blasi, il tutto urlando e muovendosi in maniera frenetica.