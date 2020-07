Giuseppe Conte, weekend nel Gargano con la fidanzata Olivia LE FOTO

Ultimo aggiornamento: 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Giuseppe Conte e lahanno passato l'ultimo weekend in, nel Gargano. Il presidente del Consiglio si è concesso una breve pausa dagli impegni lavorativi per tornare nella sua terra d'origine: prima un passaggio a San Giovanni Rotondo, dove vive la famiglia, poi una cena al porto turistico Marina del Gargano, a Manfredonia.Conte e la compagna hanno scelto il Seashell, un ristorante sul mare, e non si sono sottratti alle foto di rito con il personale poi pubblicate sul profilo Instagram del locale.