Re Carlo concerto Windsor, look pagelle: Kate con l'abito riciclato (10), Katy Perry regina dello spazio (5), il ritorno di Sarah Ferguson (9)

La più bella? Kate Middleton e chi altrimenti. Parata di star nel secondo giorno di festeggiamenti per l'incoronazione di re Carlo e della regina Camilla. Davanti a più di 20.000 persone presenti per il concerto organizzato nel parco del castello di Windsor si sono esibiti Lionel Richie, i Take That, Andrea Bocelli. Ha cantato anche Katy Perry, che è ambasciatrice del British Asian Trust fondato da re Carlo nel 2007. Tra colpi di stile e qualche scivolone, ecco i loro look.

Kate Middleton regina del riciclo (10)

Kate Middleton si conferma regina di stile e del riciclo. Da sempre professionista nello shopping nel proprio armadio, l'abito, un tailleur pantalone rosso, è lo stesso di Alexander McQueen che indossava per un evento a sostegno del Royal Foundation Center for Early Childhood all'inizio di quest'anno. Blazer asimmetrico e pantaloni svasati abbinati che costano rispettivamente 1790 euro e 690 euro. Ha completato l'outfit con pochette Miu Miu in camoscio rosso e décolleté Gianvito Rossi coordinate. Per accentuare la tonalità audace, la Principessa del Galles ha optato poi per una collana Van Cleef & Arpels Magic Alhambra e orecchini abbinati.

Katy Perry regina dello spazio (5)

Katy Perry ha scelto ancora una volta Vivienne Westwood (suo era anche l'abito che indossava all'incoronazione) per esibirsi sul palco di Windsor. Un abito color oro, dai riflessi metallici, che però la fa apparire un po' troppo Principessa dello Spazio. Corpetto scolpito con profonda scollatura, ampia gonna, schiena nuda, guanti lunghi con sbuffo all'altezza delle spalle e strascico posteriore. Sembra avvolta nel domopak.

Nicole Scherzinger sexy (9)

Doppio look per Nicole Scherzinger. L'ex Pussycat Dolls, ha stregato prima con un abito di raso nero sul red carpet, e poi con un maestoso abito da sera sul palco, tra pizzi e trasparenze. La sua esibizione, tra le più potenti della serata, ha mandato in tilt il pubblico, compresa la platea reale.

Paloma Faith caramella (7)

Quante signore in rosso! Anche la cantautrice Paloma Faith ha optato per due abiti che hanno davvero stupito tutti. Il primo è un vero grido al cambiamento climatico, un tema molto caro a Re Carlo, e dai panni di Principessa del futuro, è passata a quelli più esagerati da palcoscenico. Il premio per il look più estroso questa sera va a lei.

Andrea Bocelli eleganza italiana (9)

A portare alta la bandiera italiana al concerto per l'incoronazione ci ha pensato il nostro Andrea Bocelli, fortemente voluto da Re Carlo. Infatti, il Sovrano è un grande appassionato della cucina e dell'arte del nostro paese, e c'è una grande attesa per la sua prima visita ufficiale dopo l'incoronazione. La classe (italiana) non è acqua.

Take That total black (4)

I Take That tornano insieme, dopo un breve periodo di pausa, sul palco del concerto per Re Carlo. La band inglese, ormai orfana di Robbie William e Jason Orange, è un trio, sempre in tour e che continua a pubblicare album di successo. Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald non potevano mancare in una serata così importante per la musica inglese. Tutti in nero ma a caso: uno con i pantaloni a zampa e la giacca con le spalline, l'altro con pantaloni a strisce bianche e giacca lunga, un altro ancora con il dolce vita. Che confusione.

La principessa Eugenie in dolce attesa (7)

La maternità giova alla Principessa Eugenie che, al fianco di suo marito Jack Brooksbank, e della sorella Beatrice (con il suo Edoardo Mapelli Mozzi), ha brillato mostrando orgogliosa il pancione. L'abito bianco, indossato anche per il Coronation Big Lunch del pomeriggio, le dona particolarmente, mettendo in risalto il bagliore di questa seconda gravidanza.

Il ritorno di Sarah Ferguson (9)

Non invitata all'incoronazione, ecco apparire a sorpresa, proprio al fianco delle sue figlie, Sarah Ferguson. Inseparabile dal Principe Andrea, seduto alla sua destra, la Duchessa di York è apparsa nella platea del Coronation Concert "solo" in seconda fila, un grande onore. Pare che, per il grande evento del 6 maggio, sia stata esclusa solo per evitare che i media si concentrassero troppo su di lei. Sarà stata un'idea di Camilla? Il voto non è al look, ma al suo ritorno. Nonostante tutto.

La duchessa Sophie (8)

Ecco un'altra lady in red: ma stasera si sono messe tutte d'accordo? In prima fila l'ormai immancabile neo Duchessa di Edimburgo, Sophie, che, con il Principe Edoardo e i figli, Louise e James, ha conquistato un posto d'onore anche al concerto. L'abito rosso corallo le dona particolarmente, e l'abbiamo ammirata in panni più sbarazzini del solito. Kate ha una nuova rivale a Palazzo?

Zara Phillips, l'altra Kate (9)

In verde, invece, troviamo Zara Phillips, con il marito Mike Tindall. Elegantissima, con un completo pantalone che non ha nulla da invidiare a quello indossato da Kate Middleton, Zara è in gran spolvero per questi giorni di festa, e speriamo di vederla più spesso negli eventi ufficiali di famiglia. Assente invece sua madre, la Principessa Anna.