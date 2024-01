Nuovo anno, compleanni vip a cifra tonda: Bellucci e Ferilli splendide 60enni. Auguri anche a John Travolta. Ecco chi compie gli anni nel 2024

Compleanni a cifra tonda nel 2024. Tani i vip che spegneranno le candeline: dalle italiane Monica Bellucci e Sabrina Ferilli, a Keanu Reeves a Kate Moss. Impossibile immaginare che la Bellucci, sex symbol e donna affascinante compia 60 anni. Un esempio del fascino che non ha decisamente tempo nonostante l'avanzre del tempo.

Ecco i compleanni celebri nel nuovo anno.

50 anni

Tra i celebri neo cinquantenni ci sono Kate Moss che spegnerà le candeline il prossimo 16 gennio, Penelope Cruz (28 aprile), l'amatissima Laura Pausini a cui gli auguri andranno fatti il 16 maggio. Spoendido e affascinante cinquantenne anche Leonardo Di Caprio che spegnerà le candeline l'11 novembre.

60 anni

Sessantanni senza dimostrarli. Chiedetelo all'attrice romana Sabrina Ferilli che di fascino ne sa qualcosa. Il 28 giugno spegnerà 60 candeline, il 20 settembre invece spetta a Monica Bellucci. Tanti auguri anche a Isabella Ferrari (31 marzo), Cristina Parodi (3 novembre) e Francesca Neri (10 febbraio). Ma le italiane non saranno le sole a compiere 60 anni, con loro anche Juliette Binoche ed Elle McPherson nate rispettivamente il 9 e il 29 marzo.

Il 26 luglio compleanno dell'attrice Sandra Bullock, il 9 luglio di Courtney Love.

Grande fascino anche tra gli uomini, basti guardare l'ultimo video di Lenny Kravitz - compleanno il 26 maggio - che lo ritrae (quasi) senza veli. Auguri - il 7 aprile - anche al Gladiatore Russel Crowe, a Nicolas Cage il 7 gennaio e Keanu Reeves il 2 settembre.

70 anni

Compleanno a cifra tonda - 70 anni - per il protagonista de "La febbre del sabato sera" John Travolta, compleanno il 18 febbraio, e per il premio Oscar Denzel Washington che festeggerà il 28 dicembre 2024.

Settanta candeline anche per la cantante italiana Fiorella Mannoia (4 aprile) e la conduttrice tv Serena Dandini che festeggerà il 22 aprile. Grande festa - il 14 giugno - per Gianna Nannini. Sempre restando in italia a ottobre, il 1, 70 candeline per la conduttrice tv Milly Carlucci reduce dal grande successo di "Ballando con le stelle" arrivato alla 18esima edizione. Il 25 dicembre prossimo invece a compiere 70anni sarà Annie Lennox.