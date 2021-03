Chiara Ferragni, Leone vede Vittoria per la prima volta. La reazione del bimbo commuove il web

A ventiquattro ore dalla nascita di Baby Vittoria, ha iniziato a condividere con i fan i momenti più teneri legati alla nascita. Tra le stories postate da Chiara Ferragni su Instagram, la prima videochiamata di Leone con la sorellina appena arrivata.

E' nata Vittoria, dalla prima ecografia al pianto di Fedez: il "film" di Chiara Ferragni

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI E' nata Vittoria, dalla prima ecografia al pianto di Fedez: il... IL FENOMENO Ferragnez, ecco tutte le curiosità sulla dinasty familiare del...

Nel video, Leone, in videochiamata con mamma Chiara e papà Fedez, vede per la prima volta la piccola e sfoggiando un sorrisone esclama: «Ciao Vittoria». Il fratellino maggiore sorprende tutti non dimostrando un minimo di gelosia, ma solo tanto affetto nei confronti della nuova arrivata. Mamma Chiara Ferragni si commuove: «Ma come sei bello». Il tenero video ha fatto subito il giro del web.

In mattinata, l'imprenditrice digitale e il marito Fedez hanno condiviso nuovi scatti di Baby Vittoria. Nelle tenere foto, mamma Chiara e papà Fedez sono visibilmente commossi. La piccola Vittoria già elegantissima con il suo berrettino firmato Chiara Ferragni Collection. Immediati i commenti dei fan, che aspettavano nuovi particolari sulla nascita più attesa dell'anno: «Siete bellissimi, Vittoria è stupenda». Ma in tanti notano anche un dettaglio inaspettato che riguarda la neomamma bis. «Ma Chiara era truccata durante il parto?», chiedono diversi utenti notando il perfetto make up. E ancora: «Chiara truccata durante il parto, incredibile. Sei davvero la queen».