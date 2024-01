Chiara Ferragni non partecipa alla Fashion Week e "scappa" da Milano: weekend con la famiglia (ma Fedez c'è?)

Chiara Ferragni, l'influencer regina della moda, diserta la Fashion Week, l'evento più in dell'anno. Al secondo giorno della Settimana della Moda non è ancora stata vista nel front row di nessuna sfilata e ha da poco pubblicato una foto nelle sue storie Instagram dove scrive: «Ventiquattr'ore fuori con la famiglia». La Ferragni prosegue con un sostanziale silenzio dopo l’ultimo complicatissimo periodo, iniziato con il caso dei pandoro Balocco e la multa per la beneficenza e peggiorato con l’iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di truffa aggravata da parte della procura di Milano.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Un weekend via da Milano quindi assieme alla famiglia, lontano dall’assedio dei giornalisti sotto casa che aveva fatto infuriare il marito Fedez.

E lontano anche dalla Milano Fashion Week, che quest’anno non ha ancora visto l’imprenditrice partecipare a eventi e sfilate, così come successo regolarmente in passato.La latitanza dell'imprenditrice digitale agli show hanno alimentato le voci secondo cui sempre più marchi la stessero abbandonando. Dopo il dietro-front di Safilo, che aveva in licenza la produzione degli occhiali firmati dal brand della fondatrice di The Blonde Salad e quello di Coca-Cola che ha bloccato la collaborazione per lo spot in programma per uscire poco prima del Festival di Sanremo, anche Monnalisa sta valutando di interrompere la partnership con Chiara Ferragni.

La crisi con Fedez

Non è chiaro se al weekend di fuga con la famiglia partecipi anche Fedez, da più di un giorno anche lui silente sui social. Nessun post e nessuna storia da pare del rapper, dopo che nei giorni scorsi aveva polemizzato con i giornalisti appostati sotto casa Ferragnez. Senza dimenticare la polemica con Myrta Merlino, che proprio a City Life aveva inviato un suo collaboratore scatenando l’indignazione di Fedez. Un silenzio che sui social alimenta i sospetti rilanciati da Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore, quando in una storia aveva parlato di «grossa frizione» in casa fra Ferragni e Fedez. «In questo momento – aveva scritto la firma de il Fatto Quotidiano – pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti». Secondo Lucarelli, quelle uscite di Fedez «avrebbero creato una frizione grossa tra i due. Che sia vero o no – aggiungeva – se in questo momento non c’è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta».