Chiara Ferragni "disturba" Leone mentre guarda l'iPad, lui s'infuria. La reazione del bimbo spiazza tutti: «Ma che fa?»

Chiara Ferragni "disturba" Leone mentre guarda l'iPad, lui s'infuria. La reazione del bimbo spiazza tutti: «Che fa?». L'imprenditrice digitale ha condiviso sulle stories di Instagram un filmato del figlioletto che ha sciolto il cuore dei fan. Nelle immagini, Leone come ogni mattina guarda attento il videoclip della sua canzone preferita "Blinding Lights" di The Weeknd.

APPROFONDIMENTI PAURA Elettra Lamborghini, colpo della strega a Domenica In: «Gioia,... SENSIBILE Michelle Hunziker, il dramma segreto su Instagram: «Quando... GOSSIP Chiara Ferragni e Fedez al parco con Leone (Chi) NEWS Chiara Ferragni, il nome della figlia e quel dettaglio sfuggito...

Leggi anche > Chiara Ferragni, il segreto di Fedez: «Soffro d'ansia, sono in terapia e mi faccio fare i tarocchi...»

Il piccolo di casa Ferragnez ama iniziare le giornare sulle note del suo brano del cuore e non vuole essere assolutamente disturbato. Se n'è resa conto "a sue spese" mamma Chiara Ferragni. Stamattina, l'influencer - mentre Leone guardava per l'ennesima volta il videoclip di The Weeknd - ha iniziato a canticchiare il brano, facendo infuriare il bimbo. A quel punto Leone, spiazzando tutti, si è girato più volte e mettendo il ditino davanti alla bocca ha fatto segno a mamma Chiara di stare in silenzio.

L'immagine di Leone che zittisce Chiara Ferragni ha fatto il giro del web. Ed è diventata un meme esilarante. «Quando qualcuno ti dice che sei troppo grande per l'uovo di Chiara Ferragni», recita una delle gag social. Anche la moglie di Fedez ha ricondiso lo screenshot con l'espressione buffa del figlio e ha commentato: «Sempre il meme dell'anno». Neanche a dirlo, boom di like.

Intanto, continua l'attesa per la nascita della secondogenita. Il nome della bimba è ancora top secret. Ma sono tante le ipotesi dei follower. Tra i più gettonati, Rachele, nome scelto per la bambola di Leone. In una story, Chiara Ferragni ha spiegato che non vuole ancora rivelarlo, ma ha ammesso che in qualche video le può essere sfuggito oppure è stato Leone a dirlo… Per ora la coppia ha deciso che renderà noto il nome della bimba soltanto dopo la nascita ma potrebbero ancora cambiare idea. Inoltre, come per il primogenito, anche la piccolina avrà il doppio cognome. Rachele Lucia Ferragni? Staremo a vedere.