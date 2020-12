Chiara Ferragni, la foto al parco con la neve con Fedez e Leone. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». L'imprenditrice digitale ha condiviso sul suo profilo Instagram una gallery di foto scattate questa mattina al parco innevato, in una Milano da cartolina.

Nelle immagini, Chiara Ferragni, Fedez e Leone giocano e posano accanto a bizzarri pupazzi di neve. I fan, però, notano un particolare: «Ma Fedez indossa scarpe da ginnastica normali e anche Leone non ha vestiti da neve. Possibili che proprio loro non avessero outfit adatti?».

In effetti, in una story Chiara Ferragni chiede a Fedez: «Ma non abbiamo guantini da neve per Leone?». Insomma, anche i Ferragnez come una famiglia normale, a caccia dell'outfit giusto per la nevicata inaspettata. E i fan apprezzano, boom di like.

