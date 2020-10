Chiara Ferragni è incinta, Leone mostra l'ecografia su Instagram: «La nostra famiglia si allarga». Fedez reagisce così

Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni incinta, Leone mostra l'ecografia su Instagram: «La nostra famiglia si allarga». I rumor erano nell'aria da settimane, l'influencer non aveva partecipato dal vivo neanche alla settimana della moda di Milano. Ma adesso c'è l'ufficialità: Chiara Ferragni e Fedez aspettano un bambino.

Il tenero annuncio viene dato su Instagram con una foto di Leone che mostra l'ecografia del bimbo in arrivo. Immediati i commenti dei fan: «Mi viene da piangere, è stupendo». Papà Fedez commenta il post con un commento ironico che fa esplodere il web: «Ma io non sapevo niente...». Boom di like.

Non è ancora dato sapere il sesso del nascituro, ma il toto nome è aperto. La famiglia Ferragnez si allarga.

