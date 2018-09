Ferragnez, Totti e Ilary i grandi assenti alle nozze: delusi dall'invito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Invito a vuoto per Francescoe Ilary, al matrimonio die Chiara: la festa di nozze dei Ferragnez, a Noto, aveva tantissimi vip tra gli invitati, ma come spesso accade, a fare notizia è più chi ad una festa non ci va, rispetto a chi ci è andato.LEGGI ANCHE: Fabio Rovazzi: «Le nozze tra Ferragni e Fedez? L'importante è che siano felici» LEGGI ANCHE: Ferragni e Fedez, la prima lite da marito e moglie è in diretta su Instagram D’altronde, come si chiedeva Nanni Moretti in una celebre scena di un suo film, «mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte, o se non vengo per niente?».Il caso diperò è diverso: i due, scherzosamente, si erano quasi autoinvitati al matrimonio. E i due sposi, con un post su Instagram, li avevano invitati davvero: peccato che quell’invito, senza nulla di privato ed esplicitamente ‘social’, non sia stato gradito dall’ex capitano della Roma e della moglie conduttrice de Le Iene. Ferragnez, spunta la verità: ecco perché Totti ed Ilary hanno rifiutato l'invito. "Totti e Ilary - spiega la rivista Chi - non hanno gradito questa modalità troppo moderna".