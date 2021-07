Chiara Ferragni e Fedez in vacanza in Puglia: ecco le masserie da sogno

Chiara Ferragni e Fedez sono volati in Puglia con famiglie, amici e collaboratori per una vacanza all'insegna del relax. Un giro tra Fasano e Ostuni, zona in cui sono arrivati - non senza polemiche - con un jet privato. La coppia è in cerca di un po' di relax, dopo che solo alcuni mesi fa sono diventati genitori per la seconda volta. Ma la domanda che si stanno ponendo forse ora i più curiosi è: quanto costa soggiornare in una struttura di lusso come quella in cui stanno loro ora? Tra i mille e 350 euro a mille e 500 euro a notte per trascorrere una serata nelle masserie di lusso sempre più gettonate e frequentate dalla Valle d'Itria.