Chiara Ferragni e Fedez, il tenero annuncio: la famiglia si allarga. «Adesso ci sarà anche Gabriella...»

Chiara Ferragni e Fedez, la famiglia si allarga: «Adesso ci sarà anche Gabriella...». Nuovo componente in casa Ferragnez. In questi giorni Chiara Ferragni, Fedez, Leone, Vittoria e la cagnolina Matilda hanno accolto un membro in famiglia. Si tratta di una nuova "nipotina".

È Gabriella, la cagnolina di Francesca Ferragni e del fidanzato Riku. Un tenero bracco di Weimar che ha già un suo profilo Instagram con 13mila follower. Insomma, la cuginetta pelosa della piccola Mati e di Pablo, il bulldog francese di Valentina Ferragni. I Ferragni, dunque, si allargano e tra nipotini e cagnolini sono sempre più numerosi.

Gabriella Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso qualche ora al parco con la sorella Francesca e la nuova nipote pelosa. E, neanche a dirlo, la foto del tenero incontro ha fatto il giro del web. «Benvenuta Gabriella».