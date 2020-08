Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni , l'insulto "incredibile" a Fedez. Il rapper allibito: «Ma perché?». Ecco cosa sta succedendo. L'influencer più famosa del mondo non avrebbe affatto gradito una scelta del marito, a tal punto che lo avrebbe appellato con un termine che lo lascia senza parole. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche > Marcello Masi, l'errore "imperdonabile" a Vita in diretta. Delogu allibita: «Cos'hai detto?». Poi lui lascia lo studio

Fedez ha postato una serie di stories su Instagram spiegando che ha deciso di farsi crescere i baffi. Il rapper mostra fiero ai follower i suoi "primi baffetti", ma la moglie pare non condividere il nuovo look. «Prima impressione - dice - scopabilità zero». Lasciando Fedez di stucco. Poi Chiara aggiunge: «Sono fatti male, non mi sono mai piaciuti i baffi, non riesco neanche a baciarti. Non posso guardarti con quei baffi orrendi».

Anche i fan votano per Fedez senza baffi. Ma lui spiazza tutti. «Era uno scherzo amore», dice ridendo alla moglie. Poi taglia tutto, per la gioia di Chiara e dei fan.

Ultimo aggiornamento: 1 August, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA