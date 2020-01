Chiara Ferragni, Capodanno a Dubai con Fedez e Leo: quanto costa una notte nell'hotel super-lusso.

Chiara Ferragni è volata a Dubai per festeggiare il Capodanno con il marito Fedez e il figlio Leone. Dopo la settimana in montagna con le rispettive famiglie, i Ferragnez hanno scelto il caldo per salutare il 2020. E lo hanno fatto, come sempre, in gran stile. Per il loro soggiorno negli Emirati Arabi Uniti, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto il One&Only Royal Mirage Resort Dubai at Jumeirah Beach, un hotel 5 stelle luxury.

Tra cortili arabeggianti, piscine, spiaggia privata e spa, la residenza per la famiglia in trasferta è un vero paradiso. Che ha un costo all'altezza dell'offerta: per trascorrere qui una sola notte in camera doppia bisogna essere pronti a spendere più di 1.200 euro.

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 10:20

