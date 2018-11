Chiara Ferragni, ecco l'albero di Natale dei Ferragnez. Fedez: «Ma non è un po' presto?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A casa diè già pronto.è la settima donna più influente al mondo in fatto di moda, ma se venisse assegnato un premio per la donna che prepara per prima l'sarebbe senz'altro in vetta alla classifica. Ne è fermamente convito il marito, che non ha nascosto il suo stupore nel vedere l'abete spuntare nell'attico di Milano con largo anticipo rispetto alla tradizione.Mentreè a Parigi, e più precisamente a Disneyland, per fare da madrina all'evento per i 90 anni di Topolino, Fedez è rimasto a casa con Leone e gli addobbi natalizi che hanno raggiunto casa Ferragnez con largo anticipo rispetto alla consuetudine: «Amore, potevi almeno aspettare dicembre», dice il rapper attraverso una storia su Instagram rivolta alla Ferragni.Da notare come sia impossibile che Chiara abbia addobbato personalmente l'albero, considerato che si trova a centinaia di chilometri di distanza. La notizia del riconoscimento attribuito a Chiara Ferragni dal Financial Times , che l'ha sposizionata al settimo posto tra le donne più influenti al mondo in fatto di moda, prima di Rihanna e Ariana Grande, è arrivata mentre l'influencer è lontana dalla sua famiglia, ma Fedez non ha rinunciato a manifestarle il suo orgoglio attraverso diversi video su Instagram. Ma tra un complimento e l'altro, il marito non può far a meno di ricordarle che l'albero di Natale non è l'unico nuovo arrivato in casa: «Mi hai lasciato da solo con un albero di Natale a mia insaputa e...un banano. Ma dove lo hai trovato? Perché abbiamo un banano in casa?».