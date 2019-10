Candice Hansen, chi è la sexy moglie di Stefano Bonolis che fa impazzire il web

Stefano Bonolis, primogenito della star della tv italiana, si è sposato, e le foto della cerimonia, complice la frenetica attività social di Sonia Bruganelli, moglie del papà, hanno già fatto il giro di tutto i siti. Il matrimonio si è svolto allo Chateau at Coindre Hall, ad Huntington, New York, dove Stefano vive con la novella sposa, Candice Hansen. Sconosciuta o quasi alle cronache rosa italiane, è proprio lei, giovane originaria di Houston, che sta letteralmente facendo impazzire il web del bel Paese.



Lunghi capelli biondi, occhioni languidi e, soprattutto, curve mozzafiato. La novella sposina incarna il canone di bellezza più quotato negli ultimi tempi negli Stati Uniti: curvy and proud. Formosa, e orgogliosa di esserlo. E infatti, anche se sulla sua vita non si sanno molti dettagli, una cosa è certa. La Hansen non è timida. Ama sfoggiare il suo fisico e condividere con i suoi followers su Instagram (più di un migliaio) fotogrammi, bollenti, tratti dalla sua vita privata. Amante dei gatti e della vita all'aria aperta, sembra che le piaccia particolarmente stare in bikini, sia che si trovi in vacanze con le amiche, sia che si trovi in fuga a Roma, presumibilmente in terrazza Bonolis (Ponte Milvio per la precisione, dove si è taggata con frequenza).



