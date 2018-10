© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Meb segreta. Che si confessa. Senza parlare troppo di Pd ma di primarie, ma solo di sé. A Maria Elena Boschi è dedicata la copertina e cover story del numero di ottobre di MAXIM, la rivista bimestrale di Magenta Srl, da domani in edicola e on line.Fotografata da Oliviero Toscani, e intervistata dal direttore Claudio Trionfera, dice: «Essere riuscita a rimanere me stessa. Non aver perso la testa né quando sono stata “osannata” all’inizio della mia esperienza al governo, né quando poi sono stata massacrata dalla diffamazione. Non essermi indurita, nonostante tutti gli attacchi che ho subito e che ha subito la mia famiglia è per me il risultato più importante».L’ex Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, da molti considerata una delle donne più potenti e affascinanti della recente stagione politica, si racconta ai lettori di Maxim offrendo un’inedita immagine di sé.