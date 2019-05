Bobbi Solo: «La mia nuova vita con Veronica Satti, figlia ritrovata. Spero sposi Valentina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“È poco opportuno spiegare qui i motivi della separazione da mia figlia, durata quindici anni: ormai l'abbiamo completamente archiviata. Posso solo dire, con molto orgoglio, che ho ritrovato una ragazza molto intelligente e sensibile, che sicuramente ha sofferto molto e ha dovuto superare parecchi scogli nella sua vita”, nella scorsa edizione del Grande Fratellosi è riavvicinato, dopo quindici anni, alla figliaOra i due sono di nuovo insieme e il cantante, sposato da 24 anni con Tracy Quade, dal quale ha avuto l’erede Ryan, si gode la sua famiglia allargata che comprende anche, oltre Veronica, altri tre figli nati da storie precedenti: Alan, Chantal e Muriel. La famiglia è la sua grande passione: “I miei figli – ha fatto sapere in un’intervista a “Nuovo” - sono una fonte di energia. Quando non ce la farò più a cantare, il mio sogno sarà quello di aprire un asilo e chiamarlo Planet Bobby”) e ha delle “speranze” per Veronica: “Mi auguro che lei e la sua compagnia Valentina si sposino e desidero cantare al loro matrimonio. E spero anche che trovi un posto fisso…”.