Ben Affleck e JLo, di nuovo insieme dopo 17 anni: la romantica vacanza nel Montana

Ben Affleck e JLo tornano a frequentarsi. Si vociferava già da un po' di tempo ma ora i rumors pare siano diventati realtà. Secondo TMZ, l'attore 48enne avrebbe mandato una mail all'icona pop Jennifer Lopez per farle i complimenti su quanto fosse bella durante le riprese del film Shotgun Wedding che la cantante stava giranto. I messaggi segreti, iniziati a febbraio, sono poi proseguiti fino a ieri quando i due ex fidanzati sono apparsi sul DailyMail.com che ha pubblicato foto esclusive che ritraggono la coppia in una romantica vacanza sugli sci in Montana. Sarà un ritorno di fiamma per i Bennifer?

APPROFONDIMENTI GOSSIP Ben Affleck e l'influencer, giallo sul "match" sulla... RITORNO DI FIAMMA Jennifer Lopez e Ben Affleck tornano a frequentarsi, ecco le foto che... NUOVA COPPIA Ben Affleck: il divo di Argo va a convivere con la nuova compagna... SOCIETA La svolta di Ben Affleck: dopo il divorzio torna la gioia

17 years after calling off their engagement, Jennifer Lopez and Ben Affleck are back: “The chemistry is unreal." https://t.co/1JVBeh1eMs pic.twitter.com/1T4HJwZHg3 — E! News (@enews) May 10, 2021

La loro storia - L'ex coppia - che si era fidanzata nel 2002 per separarsi nel 2004 - è stata vista insieme diverse volte ultimamente, JLo pare non abbia perso tempo dopo la separazione dal suo ex Alex. Entrambe le star hanno preso parte al concerto dei Vax Live a LA che è stato girato il 2 maggio, con Jennifer che ha messo in scena uno spettacolo mozzafiato in uno dei suoi abiti succinti, mentre Ben è salito sul palco con Jimmy Kimmel. Parlando della loro fuga, lunedì una fonte ha detto a PEOPLE: «Jennifer ha trascorso diversi giorni con Ben fuori città. Hanno una forte connessione. È stato tutto veloce e intenso, ma Jennifer è felice».

We’re talking Jennifer Lopez and Ben Affleck’s vacation in Montana and more on today's PEOPLE Every Day podcast. Listen and subscribe here: https://t.co/3Va6Tw2mfy pic.twitter.com/poZoCaMznN — People (@people) May 10, 2021

JLo è felice - Le cose sembrano quindi andare bene per l'ex coppia, tant'è che un'altra fonte ha aggiunto per People: «Si è divertita molto con Ben. È felice con lui e le piace passare del tempo con lui». Conosciuti come 'Bennifer' all'epoca della loro storia d'amore, gli amici continuano a dire che sono 'solo amici', anche se sembra certamente che si siano avvicinati molto nelle ultime settimane.