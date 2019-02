Corona: «Belen è tornata da Stefano De Martino, hanno trascorso il weekend in casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Su Leggo.it le ultime novità. Ne è certoche dal suo giornale, Corona Magazine, avrebbe lanciato le ultime indiscrezioni. Secondo l'ex re dei paparazzi, i due avrebbero trascorso il week end chiusi in casa con il piccolo. «Ecco quando usciranno allo scoperto».Come riporta Gossip e tv, che riprende l'articolo, dopo quattro anni di lontananza,, anche per il bene del figlioletto. Ecco le parole di Corona: «Venerdi, sabato e domenica li hanno trascorsi insieme al piccolo Santiago chiusi tra le mura di casa a recuperare i cocci di una storia che sembrava finita, ma che oggi non lo è per niente. La riprova una bellissima foto postata da Stefano De Martino sulle stories che lo ritraeva mano per mano abbracciato con gli occhi socchiusi al piccolo Santiago, e chi avrà mai scattato questa foto? La stessa Belen».Secondo il magazine, per Belen «ha vinto tra tuttiche da sempre l’ha distinta da tutte le altre donne. Belen ha voluto rendere felice suo figlio Santiago e per questo è tornata con Stefano de Martino. La notizia è assolutamente certa»Ecco cosa riporta il giornale di Fabrizio Corona: «Siamo sicuri che prima di uscire pubblicamente allo scoperto i due dovranno esserne sicuri ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, prima che i ritorni di amore non diventino dei semplici fuochi che non hanno niente a che vedere con l’amore, noi gli auguriamo che sia per sempre».