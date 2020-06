Stefano De Martino e Belen, il vero motivo della crisi. «Era un rapporto a 4». Lui oggi a Domenica In

Belen e Stefano e la crisi. Escono nuove indiscrezioni sul presunto motivo della crisi tra la showgirl argentina e il conduttore di Made in Sud. Da sottolineare che De Martino si collegherà oggi a Domenica In ospite di Mara Venier per quella che è un'attesissima intervista confessione. Intanto il gossip sulla presunta rottura impazza. Se un primo momento, si era parlato di possibili tradimenti da parte di Stefano, poi smentiti, in queste ore starebbe emergendo un'altra verità. Come riporta il sito Liberoquotidiano, persone vicino alla coppia avrebbero rivelato che il problema sarebbe interno alla famiglia.

Secondo i rumors,sarebbe stufo della presunta ingerenza dei suoceri Veronica e Gustavo e dei cognati Jeremias e Cecilia nel loro vita familiare. «Quasi un ménage a quattro quello tra Belen, Stefano, Cecilia e mamma Veronica», avrebbero rivelato le fonti. Non è tutto. L'ex ballerino di Amici non avrebbe gradito neanche la presunta disparità di trattamento subita da sua madre e sua sorella che, al contrario, avrebbero frequentato molto meno della famiglia Rodriguez la loro casa. Domani Stefano confermerà da Mara Venier questa nuova versione dei fatti? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 14 Giugno, 12:10

