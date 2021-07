Belen Rodriguez torna a lavorare a una settimana dal parto: sul treno verso Roma con la sua Luna Marì

Belen è già tornata a lavoro dopo una sola settimana dal parto. La showgirl ha lasciato la villa dove si è trasferita con tutta la famiglia per le vacanze dopo il parto di Luna Marì e insieme alla neonata e al compagno Antonino Spinalbese è andata a Roma per lavorare. Belen inizierà le riprese delle nuove puntate di Tu si que vales, lo show del sabato sera in onda su Canale 5 a settembre.

Ad annunarlo è stata lei stessa con diverse storie su Instagram, in una delle quali ha scritto: «Ultimo riposino prima della partenza! Andiamo a lavorare». Poi ha condiviso diversi momenti in treno con la sua bambina e Antonio fino al suo arrivo a Roma. Belen non ha mai nascosto il suo voler essere mamma al 100% e come fece per Santiago farà anche per Luna Marì portandola sempre con sé per poterla gestire da madre, in questo caso ancor di più visto che allatta anche la bimba.

La showgirl non ha però mai avuto intenzione di abbandonare il suo lavoro, si è presa una giusta paura alla fine della sua gravidanza e per la nascita della bimba ma è prontissima a tornare in pista. La Rodriguez ha saltato però la prima puntata di Tu si que vales 2021, che è stata registrata lo scorso 12 luglio, proprio il giorno della nascita di Luna Marì.