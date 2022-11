Belen Rodriguez risponde a Maurizio Costanzo: «Santiago pensa che io e Stefano De Martino siamo due matti»

Dopo anni Belen Rodriguez è tornata al Maurizio Costanzo Show. Ormai abituati a vedere la showgirl argentina nei programmi di Maria De Filippi, nella puntata di ieri sera del programma di Maurizio Costanzo è stata ospite anche lei, la donna tra le piu' ricercate dai paparazzi degli ultimi anni. Nonostante la separazione di Totti e Ilary e la new entry Noemi Bocchi le stiano rubando la scena non poco, il suo ritorno con Stefano De Martino continua a far parlare. E proprio su questo il giornalista ha voluto indagare e la showgirl non si è sottratta alle domande che ha svelato anche qualche chicca. Tutto procede alla grande con l'ex ballerino di Amici, ma stavolta nel racconto c'è spazio anche per Santiago e per quello che il bambini, frutto dell'amore tra Belen e Stefano nel 2013 pensa dei genitori.

Belen, come va con Stefano De Martino?

«Con De Martino come va?», non ci gira intorno Costanzo. Dopo averci scherzato un po' su Belen conferma che va «tutto bene». Poi il conduttore ha chiesto alla Rodriguez se ha intenzione di tornare in Argentina, suo paese di nascita. E si, Belen vorrebbe andarci tra non molto, con la famiglia riunita. Sperava di organizzare un viaggio per Capodanno, ma gli impegni lavorativi non gli permetteranno di allontanarsi dall’Italia.

Cosa ne pensa Santiago

Quindi se ne parlerà ad agosto 2023. E ci sarà anche De Martino, anche se le cose dovessero andare male, continua a ironizzare la showgirl:

«In Argentina è da un po’ che non ci vado. Volevo andarci per Capodanno, ma non riesco per impegni di lavoro. Ci andrò il prossimo agosto, con De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso», Spazio infine a che cosa pensa Santiago di mamma e papà. «Ormai è un ragazzino. Anche se dorme ancora con noi – ha svelato la showgirl -. Lui sta divinamente. Cosa pensa di noi? Quello che deve pensare, che siamo due matti, per bene però».