Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le prove della rottura. E rispunta Andrea Iannone

Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero essere arrivati a un punto di non ritorno. Il settimanale Oggi pubblica le prove fotografiche di quella che sembra una rottura insanabile e quel che è più sorprendente è che in questa storia rispunta nuovamente il nome di Andrea Iannone, l'uomo con cui la showgirl argentina ha avuto una storia d'amore nell'intervallo di tempo tra la separazione e la riconciliazione con il marito. Belen e il campione di motociclismo si sarebbero visti e l'incontro non è sfuggito ai paparazzi del settimanale.



Tutto è cominciato con lache ha messo a dura prove molte coppie, avrebbe portato a galla gelosie e vecchie incomprensioni, acuite dalla necessità di restare a casa e dall'impossibilità di ricavarsi i propri spazi. All'estrema vicinanza è seguita una distanza di centinaia di chilometri. De Martino, infatti, ha raggiunto prestoper lavorare a "e questo non avrebbe aiutato. Gli scatti pubblicati mostrano il ritorno adel ballerino nel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia lo scorso 23 maggio. Una toccata e fuga per salutare ile per caricare l'auto con la sua roba. A bordo della Mini ci sono anche mammae il

Domenica 24, invece, Belen esce di nuovo a cena con il fratello Jeremias. Poi riceve una telefonata e viene raggiunta al tavolo da un amico misterioso, che entra da un ingresso di servizio e che lascia per ultimo il ristorante in attesa che i fotografi spariscano. Esce tutto infagottato alle quattro del mattino, per sgommare via su un’auto guidata da un “complice”. Poco dopo i carabinieri lo fermano e lo identificano: è Andrea Iannone. Tanto è bastato per far pensare a un ritorno di fiamma.

