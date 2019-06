Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili: baci prima dell'addio a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quando è tornato (ufficialmete) l’amoresono inseparabili. Divisi per molto tempo, in cui Belen è stata fidanzata col centauro della motoGp Andrea Iannone, i due sono sempre insieme nella vita reale, sui social e a breve anche sul piccolo schermo.Per l’estate infattisono attesi in coppia per una doppia prova da conduttori sulla Rai, prima “La notte della Taranta”, e poi, si vocifera,. Le novità però non sarebbero finite dato che con la fine dell’estate Belen, che secondo i beninformati sarebbe incinta di un altro figlio dopo Santiago, e Stefano si potrebbero sposare per la seconda volta.La data sarebbe quella del 20 settembre, non casuale dato che è proprio il giorno in cui si hanno celebrato le prime nozze. “Chi” intanto li ha fotografati a Milano mentre si baciano romanticamente sotto casa prima di salutarsi…