Belen Rodriguez, la nuova «Iena» ammette: «Stefano è infedele, ma a letto siamo sempre andati d'accordo»

Belen Rodiguez e Stefano De Martino si frequentano di nuovo. Questa, ormai, è cosa nota, ma la showgirl argentina in tv parla proprio di lui. A Le Iene la prima puntata, che la vede in conduzione assieme a Teo Mammucari, si è conclusa con con un gioco finale in cui Belen ha sganciato delle bombe sui suoi ex e su alcune donne della tv. E su Stefano De Martino confida: «È infedele... ma a letto siamo sempre andati d'accordo. Per lui ci sarò sempre e lui per me».

Leggi anche > Belen Rodriguez e De Martino, l'amore ritorna: «Con Stefano ci vediamo, ma io vivo da sola»

Il gioco è semplice: Teo fa domande e Belen risponde. Non sappiamo a chi sono abbinate le risposte, ma per come parla la showgirl non è difficile accostare il volto alle sue dichiarazioni.

«Questa persona la conosco da 11 anni - dice probabilmente su Stefano De Martino -. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto. Mi ha mai tradito? Penso di sì», confida Belen. «Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetteresti? Sì, perché c’ero a cena ieri. Se è il più sexy che conosco? Direi di sì, ha un sex appeal importante. La più brava a letto? Siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola: neomelodico».

Quando parla di Stefano De Martino, gli occhi di Belen ridono e lei si emoziona, proprio come una donna innamorata. Quando gli occhi, proprio non riescono a mentire...

Ma il gioco non è finito qui e Belen, con schiettezza, parla di tutti i suoi ex più famosi. Il riferimento a Antonino Spinalbese non può certo mancare. I due si sono lasciati da poco e dal loro amore è nata la sua Luna Marì: «Adesso è tutto finito? Sì. Per colpa tua o sua? Entrambi. Io ho sofferto tanto… io ci credevo davvero tanto – dice Belen -. Mi ha conquistata con tanta semplicità, proprio quello di cui avevo tanto bisogno in quel momento. È una persona perbene».

Archiviata la malinconia per Antonino, però, c'è spazio anche per tante risate. Di Andrea Iannone dice che era «spericolato… Folle». Con affetto si riferisce a Fabrizio Corona: «Mi ha voluto veramente bene e me ne vuole ancora. Questa persona è stata molto sfortunata… Io sono stata un plus per lui e lui lo è stato per me… Un suo pregio che non conosce nessuno: è un patatone».

Ma il premio come più bello in assoluto va sicuramente a Marco Borriello: «È stato molto importante per me… Mi ha tradito e per ripicca sul finale anch’io. È stato il mio primo amore, ero molto innamorata. È bellissimo. Ci incontriamo sempre. È un sex symbol».

Poi tocca alle donne della tv. E Belen fa uscire il suo lato da «Iena». La prima a cui si fa riferimento è sicuramente Selvaggia Lucarelli, con la quale non andrebbe certo a cena. Non poteva mancare nemmeno Emma Marrone per la quale Belen nutre molta stima, ma anche tanti sensi di colpa. Infine Alessia Marcuzzi con cui ha condiviso serate, ma con la quale ammette di aver anche litigato: «Mi ha chiamata una volta e mi ha insultata pesantemente».