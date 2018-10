Belen Rodriguez risponde ai fan su Instagram per la prima volta: «Il sesso manca e gli ex tornano sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Facciamo questo gioco per la prima volta»: è la frase diche ieri ha scatenato l'inferno. La showgirl argentina ha scelto di rispondere alle domande degli innumerevoli fan per ingannare il tempo durante un viaggio turbolento in aereo e dei dovuti ritardi a causa della pioggia"Fammi una domanda" è una funzione dellea cui non era mai ricorsa. Un'occasione per i followers di chiederle degli amori e della sua vita privata. E Belen ha risposto con sincerità.LEGGI ANCHE: Belen e Corona, ballo romantico sul palco del Costanzo. E i fan sognano I "seguaci" hanno mostrato interesse soprattutto per la sua vita sentimentale. E Belen ha spiegato che in questo momento non ha rapporti sessuali con nessuno e che è convinta che quando una storia d'amore termina gli ex tornino sempre: «Gli amori finiti senza spiegazione tornano puntualmente, ma la verità è che se un amore finisce, un motivo c'è sempre». Da quando ha interrotto la relazione con Andrea Iannone , il gossip si è scatenato e ha ipotizzato un possibile ritorno di fiamma con, ex marito e padre del figlio Santiago. Le sue parole potrebbero riferirsi al ballerino? Staremo a vedere.Al «come stai?» di qualcuno, inoltre, la showgirl ha detto: «La mia vita va bene, sono sulle montagne russe come sempre». Quando un fan le ha chiesto se crede ancora nell'amore dopo le tante delusioni che ha avuto, l'argentina ha spiazzato tutti: «Non è il momento migliore per farmi questa domanda». E a chi le ha chiesto se tornerebbe con un uomo che l'ha fatta soffrire, ha spiegato: «Non lo so». Nessuna storia d'amore all'orizzonte, anche se non nega l'importanza delnella sua vita: «Adesso non lo sto facendo con nessuno, ma credo che conti più la qualità che la quantità».