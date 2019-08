Belen Rodriguez incinta: il post Instagram sembra parlare chiaro

La foto con Santiago e il nome «Penelope» sul lettino parlano chiaro

o no? Da settimane si rincorre il gossip, tra post sospetti e smentite da parte della presentatrice e del maritoe a mettere ancora più scompiglio arriva l'ultimo post di Belu sui social. Nello scatto pubblicato sulla sua pagina mostra Santiago mentre fa capolino da un letto dove appare una scritta intagliata sul legno "Penelope".Una semplice didascalia "Cute" e per il resto parlano le immagini che hanno subito infiammato il gossip. Secondo diversi utenti Belen sarebbe in attesa di una bambina e avrebbe confermato la notizia, in modo piuttosto criptico, proprio con il post. Pare anche che abbia scelto il nome, stando alla scritta, che secondo alcuni sarebbe la culletta scelta dalla coppia per la nascitura in arrivo.D'altronde Belen non ha mai nascosto il desiderio di essere di nuovo mamma e la coppia ha anche ammesso che stanno provando ad avere un secondo figlio. Che siano realmente dei segnali? Resta ancora tutto avvolto nel mistero.