Belen Rodriguez, imbarazzo per Stefano De Martino a 'Made in Sud': «Sei tornato con Emma?» E lui risponde così

Belen Rodriguez, imbarazzo per Stefano De Martino a 'Made in Sud': «Sei tornato con Emma Marrone?» E lui risponde così. Stefano De Martino è perennemente al centro del gossip e i comici di "Made In Sud" cavalcano l'onda. Nella puntata andata in onda ieri Peppe Iodice ha punzecchiato il conduttore ipotizzando un ritorno di fiamma con Emma Marrone. Dopo la separazione da Belen, si è vociferato di presunti flirt con Alessia Marcuzzi e Mariana Rodriguez. E viene chiamata in causa anche l'ex del ballerino.

Come riporta BitchyF.it, rivolgendosi a De Martino, Iodice ha detto con qualche piccola allusione: «Ti devo parlare fratello mio, ci sarà un'estate rovente per te. Tu sei furbo, fai le scorribande, vai in giro spesso. Vai anche con le signorine sulle barche. Ho sentito che c'è stato un ritorno di fiamma. Ho saputo che sei ricaduto nel passato. Il fatto dei colori. Tutti i colori stai facendo, pure il marrone? Finiscila Stefano, vai con il nuovo».

Stefano ha reagito con una risata e negato il ritorno di fiamma, ma il comico non si è arreso: «Mi ha chiamato la tua ex suocera, Immacolata Rodriguez. La signora mi ha detto testuali parole. 'Dis al tamarros che io soi a casa a Milano e che lui deve tornares a casas sua a Tirres Annunziata da mamma in mezzo ai tamarri come iss».

