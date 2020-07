«Belen Rodriguez ha scoperto il flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi e si sta consolando»: la “bomba” di Dagospia

«Belen Rodriguez ha scoperto la relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi». A lanciare la 'bomba' è Dagospia, per cui esisterebbe un filo rosso tra la fine della relazione della showgirl argentina e la presunta crisi del matrimonio della conduttrice. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, Belen, inoltre, si starebbe consolando con un imprenditore napoletano, Gianmaria Antinolfi, che l'ha invitata alla sua festa di compleanno a Capri.

Belen e Stefano si erano riconciliati e speravano di allargare la famiglia, ma durante la quarantena si sono separati di nuovo e la rottura sembra insanabile. Belen non ha nascosto di vivere un momento difficile, mentre dal conduttore di Made in Sud nessuna dichiarazione fino a venerdì sera quando ha parlato su Instagram. Dagospia alimenta il gossip sui motivi della crisi e lega questa storia a quella tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi.



Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 09:52

I due vivono in due case diverse, ma hanno spiegato che lo farebbero perché sono in corso dei lavori di ristrutturazione. «C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi - si legge - ed è la». Il flirt sarebbe nato in seguito e nei giorni scorsi Il Messaggero aveva parlato di una relazione tra il ballerino ex Amici di Maria de Filippi e una conduttrice “più grande di lui”. I due hanno lavorato insieme a