Belen festeggia compleanno e anniversario di nozze, il messaggio di Stefano De Martino commuove i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

compie. La bella showgirl argentina però festeggia una duplice ricorrenza, non solo quella del suo compleanno, ma anche, con il quale si sposò 6 anni fa. Proprio il 20 settembre del 2013 i due dicevano sì a Cominago, un paesino tra Piemonte e Lombardia, pochi mesi dopo la nascita del loro piccolo Santiago.La coppia ha recentemente ritrovato l'amore e l'armonia, dopo un periodo critico che li aveva visti separarsi e avere anche nuove relazioni. Oggi l'amore sembra essere tornato più forte e maturo di prima. Stefano, in questa occasione speciale, ha dedicato un pensiero alla sua Belu sui social, un messaggio che ha fatto sciogliere i fan della coppia: «Patagonia, 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie,alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto».Nel post si vedono i due in Patagonia, appunto, con Belen sulle braccia del ballerino, entrambi sorridenti e spensierati. Quest'anno i festeggiamenti per il compleanno della Rodriguez, quindi sono doppi.