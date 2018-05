Corona, Silvia Provvedi e la crisi lampo a favore di gossip: «Fotografati mentre pranzano insieme»

Buen día~ @jadeaintimo #newcampaign Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Mag 1, 2018 at 5:23 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è molto parlato nelle scorse settimane dell’a Milano fra, da poco uscito dal. Gli ex si sono incrociati “per caso” in un noto hotel con rispettive famiglie al seguito e hanno trascorso il pomeriggio chiacchierando amabilmente.La cosa ha fatto arrabbiare Silvia Provvedi, fidanzata di Fabrizio, che per l‘accaduto ha lasciato la casa col fidanzato per rifugiarsi dalla mamma e poi tornare sui suoi passi.“Chi” ha pubblicato le immagine della rimpatriata, con Fabrizio e Belen particolarmente affettuosi: “L’affetto col tempo si evolve – ha fatto sapere al showgirl – si evolve. A Fabri non rinuncio, gli voglio un gran bene”