Belen incinta, Stefano De Martino posta una foto in casa. I fan notano il dettaglio: «È molto triste per lei...». Ieri, la showgirl argentina ha confermato i rumor che si rincorrevano da giorni: Belen e il fidanzato Antonino Spinalbese sono in attesa di un bebè. L'ex moglie di De Martino è al quinto mese di gravidanza, ancora non è dato sapere il sesso del nascituro, ma lei si sente che «sarà femmina».

Dopo l'annuncio ufficiale, il conduttore di Stasera tutto è possibile ancora non ha rilasciato dichiarazioni. Ma i fan del ballerino hanno spulciato attentamente i suoi social alla ricerca di un segnale. Nell'ultimo scatto condiviso su Instagram, Stefano De Martino è in casa, in attesa di mangiare un pancake alla frutta. La didascalia spiritosa però non convince i fan, che notano un particolare nella foto. «Ha gli molto occhi tristi, si vede», scrivono gli utenti. E ancora: «Sta giù per Belen, si nota dallo sguardo». E c'è anche chi gli rivolge un augurio affettuoso: «Ti auguro di essere felice e di diventare presto di nuovo papà anche tu». Al momento, Stefano non ha risposto ai commenti.

Qualche giorno fa, Belen aveva condiviso su Instagram parole di fuoco, probabilmente dedicate al ballerino: «Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface». Si trattava di un estratto del film scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino, ma in tanti hanno pensato a una frecciata. Tra i due sembra essere calato il gelo, staremo a vedere.

