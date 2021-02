Barbara D'Urso, Stefano Tacconi spiazza tutti a Pomeriggio 5: «Non so quanto mi resta da vivere...». Gelo in studio. Oggi, nello spazio dedicato al talk, è stato ospite l'ex calciatore Stefano Tacconi che ha parlato di un momento molto delicato che sta vivendo a livello personale.

«Un anno e mezzo fa - ha spiegato - mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l'età avanza. Quest'anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, adesso voglio riprendermi un po' di vita e andare ad allenare un anno in Cina. Mia moglie ha minacciato di divorziare se parto. Io, però, ho deciso».

Le parole di Tacconi spiazzano la conduttrice che replica: «Che vuol dire che non sai quanto ti resta da vivere? Hai 64 anni, non sei anziano. Siete una bella famiglia, ma mi pare che tu abbia già deciso di partire». Interviene anche Patrizia Groppelli, ospite in collegamento. «Quello che hai detto - dice rivolgendosi a Tacconi - non è rispettoso per chi sta male davvero, per i malati terminali. Sembra che ti abbiano già fatto l'epitaffio». E su Twitter piovono commenti ironici: «Tacconi ottimista come noi».

