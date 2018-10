Aurora Pepa, fidanzata del filosofo Diego Fusaro: «Sono vergine, lui legge sempre Hegel. Io sottomessa? Sì»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è una giornalista e un'insegnante di italiano, storia e geografia. È la, notomolto attivo sui social network e famoso per le sue posizioni sovraniste che esprime nelle sue numerose apparizioni televisive. Presto si sposeranno e a dare l'annuncio è lei stessa a La Zanzara , trasmissione radiofonica in onda su Radio24. Nell'intervista racconta anche dettagli molto intimi della coppia.«Ci sposeremo il prossimo anno nelle Marche con il rito religioso. Tutto molto tradizionale come piace a noi», dice a Giuseppe Cruciani. Poi la conversazione si sposta sul loro rapporto: «Lui studia dalla mattina alla sera, legge sempre Hegel. Io mi occupo dei lavori domestici. Non abbiamo mai fatto l'amore,di fatto e di segno zodiacale». La giovane Aurora, 27 anni, ammette di essere una donna di casa all'antica, definendosi «».«La nostra giornata tipo è questa: lui si sveglia, si mette a studiare, io cucino per lui, pulisco per lui, stiro le sue camicie. Il filosofo è abbastanza noioso, quindi gli piace fare sempre le stesse cose. Che ci volete fare?». E riguardo alle necessità «fisiologiche» di Fusaro non usa giri di parole. «Non si masturba, non guarda film porno. Non impreca e non dice parolacce». E come è riuscito a conquistarla? «Mi ha sfinito, mi ha corteggiato per più di un anno. Quindi per sfinimento gli ho detto si. L'ho conosciuto in una».