Asia Argento, Morgan: «Sono cazzi suoi, io non parlo perché ci siamo detti ti amo»

parla per la prima volta dello scandaloche si è abbattuto su. L'ex marito di Asia, accusata dall'attore Jimmy Bennet di aver approfittato sessualmente di lui e aver pagato il suo silenzio, non aveva ancora preso una posizione sul caso fino ad oggi., durante la conferenza stampa di presentazione del, ha motivato la sua presa di distanza dal caso: «Non vorrei entrare in argomento per due motivi. Uno, sono cazzi suoi. Due, per la questione della genitorialità: voglio tenermi lontano da questo chiacchiericcio. E poi c'è anche un terzo motivo. Quando sei coinvolto o lo sei stato sentimentalmente devi avere rispetto. Il rispetto per esserci detti" ti amo", non perché adesso ci sia qualcosa, ma il rispetto per un sentimento che c'è stato mi fa evitare di parlare di certi argomenti».