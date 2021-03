Arisa lasciata dal fidanzato Andrea a pochi mesi dalle nozze: «Non mi sento riconosciuto, mi sono ripreso l'anello»

Arisa lasciata dal fidanzato a pochi mesi dalle nozze, già programmate e organizzate. Lo ha rivelato il diretto interessato, Andrea Di Carlo, che ha spiegato: «Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l'ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato».

In un'intervista a Oggi, Andrea Di Carlo, che tra l'altro è il manager di Arisa, ha spiegato che l'improvvisa rottura è dovuta all'intervista rilasciata ieri dalla cantante lucana a Domenica In. «Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome» - spiega il manager - «Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante. Dovevamo sposarci a Roma il 2 settembre. Domenica sera, dopo l'intervista, è venuta a casa mia, mi ha trovato deluso e arrabbiato».

Nell'intervista, Andrea Di Carlo rincara poi la dose: «Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, temo non abbia dimenticato del tutto il suo ex. Era rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n'è andata, con la scusa dei cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Non ci sarà nessun matrimonio, mi sono ripreso l'anello». Nella puntata di Domenica In del 7 marzo scorso, subito dopo la fine di Sanremo, Arisa aveva spiegato che il brano scritto per lei da Gigi D'Alessio, Potevi fare di più, parla proprio di un amore difficile, della crisi e della fine di una relazione.