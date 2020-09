Andrea Delogu si sente male a Vita in Diretta, il gesto di Marcello Masi commuove il web

Andrea Delogu non si sente bene a Vita in Diretta , il gesto di Marcello Masi commuove il web. Ieri, la conduttrice del contenitore estivo di Rai1 non si sarebbe sentita in piena forma e durante uno degli ultimi collegamenti, si è seduta in terra. A quel punto, il suo compagno di viaggio Masi ha compiuto un gesto che ha fatto il giro del web.

Ma andiamo con ordine. Ieri prima della diretta, in una story di Instagram, Andrea Delogu ha avvertito i suoi follower di non sentirsi bene. «Oggi sono uno straccio», aveva detto. Forse stanca per la maratona a cui è sottoposta negli ultimi giorni per sostituire Diaco. Così, nel corso della puntata, prima ha abbandonato i tacchi e poi si è seduta in terra durante uno degli ultimi collegamenti.

A quel punto, Masi, per non far notare la defaillance della collega, si è seduto in terra accanto a lei. Il gesto ha commosso i fan. Ieri sera, Andrea Delogu ha ringraziato pubblicamente il giornalista con una storia su Instagram in cui ha scritto: «Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po', allora è il tuo collega del cuore». E i fan apprezzano.

Ultimo aggiornamento: 4 Settembre, 08:11

