Amici 19 e l'addio di Javier. Alessandra Celentano ci ripensa dopo la lite con Maria De Filippi. Il web insorge: «Venduta, ti ha fatto il cazziatone»

Alessandra Celentano torna su quanto accaduto nella terza puntata del serale di Amici 19 in cui ha avuto un brusco confronto con la conduttrice Maria De Filippi. Motivo del contendere è stato l’abbandono (temporaneo) della trasmissione del ballerino Javier Rojas dopo aver perso la sfida con Nicolai Gorodiskii.

La Celentano ha preso le difese di Javier (in puntata ha abbandonato un altro ballerino, Valentin), puntando il dito contro la giuria, colpevole di aver votato male e litigando appunto con una spazientita Maria De Filippi. Il tempo, galante, sembra però aver fatto cambiare un po’ idea ad Alessandra, che ha scritto un apposito post dal suo profilo instagram: “Vorrei tornare sulla puntata di venerdì ed esprimere tutto il mio rammarico e dissenso nei confronti dei ragazzi che hanno manifestato la volontà di abbandonare il programma. La cosa che non posso non notare é che entrambi lo hanno fatto in due momenti stranamente particolari: Javier lo ha fatto dopo aver perso una sfida diretta con Nicolai, e Valentin quando si é trovato nell’ultima sfida del girone eliminatorio contro Jacopo. Io so bene che Amici è un’opportunità molto importante per loro e so anche che ci sono moltissimi altri ragazzi che vorrebbero essere al posto loro, ma che forse a differenza loro apprezzerebbero invece tutte le opportunità che la scuola di Amici offre. Amici è una scuola, ma Amici è anche una gara e non c’è nessuna divergenza di opinione tra le diverse giurie che possa autorizzare gli allievi ad un atteggiamento ingiusto e ingrato nei confronti di una intera trasmissione al loro servizio!”.



La Celentano ammette di aver preso un po’ parte: “Io stessa poi mi rendo conto, purtroppo, di aver avvallato inconsapevolmente la reazione di Javier, dandogli ragione in merito al giudizio della giuria esterna quando invece avrei dovuto farlo ragionare. Le diverse opinioni dovrebbero stimolare il confronto e mi dispiace se invece, colta dalla concitazione del momento, ho mancato di rispetto agli altri giurati. Siamo tre diverse giurie: tecnica, di professori ed esterna, e ciascuno di noi valuta i ragazzi secondo i propri criteri, diversi ma non per questo migliori l’uno dell’altro. #alessandracelentano #amici19”…”.



Il web però non ha reagito bene al cambiamento di vedute e ha fatto notare il dissenso nei commenti, tra chi l’accusa di averlo scritto perché è stata “pagata” o gli è stato “ordinato” dalla redazione: “Che è? – le fa sapere un follower - Maria ti ha fatto il cazziatone e ora sei costretta a rimangiarti tutto quello che avevi detto e che era giustissimo! Peccato, venduta anche tu al sistema. Non me l'aspettavo”.

Ultimo aggiornamento: 17 Marzo, 08:09

