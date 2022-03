Amanda Lear, gaffe a Domenica In: «Sembra una mig**tta ucraina». Mara Venier furiosa

Una gaffe imperdonabile, in una domenica in cui le bombe continuano a piovere sulla martoriata Ucraina. Durante la sua partecipazione a "Domenica In", Amanda Lear si è lasciata andare a una battuta offensiva. Commentando una clip mandata in onda sulla sua carriera la cantante e conduttrice ha detto: "Sembra una mig**tta ucraina".

APPROFONDIMENTI CONFESSIONI Amanda Lear, rivelazione choc a Domenica In: «Sono una... IL DJ Gigi D'Agostino, il post sulla malattia: «Urla e pianti di... PRIMO PIANO Domenica In, Amanda Lear: «Sono stata la prima fake news e...

Mara Venier non aveva capito e quando Amanda Lear ha ripetuto, ha subito cambiato paragone, rendendosi conto di aver detto qualcosa di molto offensivo. L'intervista è poi finita dopo poco, ma Lear ha voluto chiedere scusa affermando che la sua era solo una battuta: "Prima scherzavo! Io parlavo della ragazza che faceva la mia parte e scherzavo".

E anche la Venier si è subito dissociata: «Non è il momento per fare polemiche inutili, non è proprio il momento. Prendo subito le distanze, non l'ho fatto prima perché non ho sentito infatti ho chiesto cosa hai detto. Se n'è uscita con questa battuta infelice, ma io non l'ho sentita quindi stop con le polemiche». Così la conduttrice di "Domenica In" si è rivolta al pubblico dopo la pubblicità mandata su Rai1 alla fine dell'intervista con Amanda Lear.