Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci a Storie Italiane: «Eravamo già sposati e genitori, ma abbiamo scelto la castità per tre anni»

«Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati». È il racconto di Alessandro Greco e Beatrice Bocci a "Storie Italiane". La coppia ha spiegato di aver scelto il cammino della castità dopo aver incontrato la fede più profondamente. Il conduttore e la moglie, infatti, hanno scritto un libro dal titolo "Ho scelto Gesù, un'infinita storia d'amore" e sono intervenuti in televisione nello spazio dedicato alla rinuncia al sesso. Insieme a loro altri volti noti della televisione dello spettacolo.

Leggi anche > Balotelli, Raffaella Fico a Storie Italiane: «Mia figlia mi ha chiesto cosa significa 'negra'»​

La scelta di Alessandro e di Beatrice ha destato più curiosità dal momento che non è individuale ma di coppia. «In quel momento preciso stavamo insieme da diversi anni e avevamo due figli - ha detto il conduttore ricordando il giorno in cui hanno preso questa decisione - eravamo in pellegrinaggio a Medjugorje e le ho detto 'se tu sei pronta facciamolo'. Stavamo arrivando al punto di mettere Gesù al centro». «Questo percorso non è facile con la sola forza umana... In questo percorso deella castità si conosce un'intimità profondissima. È una preparazione al sacramento del matrimonio, dove c'è la pienezza della vita sessuale», ha aggiunto l'ex miss.

Beatrice Bocci e Alessandro Greco sono diventati genitori di Lorenzo nel 1998 e si sono uniti con rito civile dieci anni dopo. Hanno sempre sognato, tuttavia, il matrimonio in chiesa, ma la strada verso l'altare era impossibile dal momento che il primo marito della modella aveva lo stesso nome del conduttore. In quegli anni difficili, Beatrice e Alessandro hanno intrapreso un percorso di conversione che gli ha portati a vivere in castità per tre anni, sino all’annuncio dell’annullamento dell’unione precedente.

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA