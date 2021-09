Alberto di Monaco su Charlene e il divorzio: «Avrei dovuto affrontarlo prima»

LOLNEWS.IT - Jacques e Gabriella di Monaco hanno affrontato il loro primo giorno di scuola senza la mamma Charlene. Il Principe Alberto ha accompagnato i gemelli da perfetto ‘mammo’ mentre la moglie in Sud Africa si riprende dal collasso. Pochi giorni fa il reale di casa Grimaldi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista People in riferimento alle insistenti voci di divorzio. Ha riferito che "probabilmente avrebbe dovuto affrontare" prima i rumors ma “mi stavo concentrando sulla cura dei bambini”; poi ha ribadito con forza che quella di Charlene non è stata una fuga né si tratta ora di un esilio: “Non ha lasciato Monaco in un battibaleno”.

(Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

Leggi anche: >> PERCHÉ CHARLENE NON SORRIDE MAI? IL TRISTE EPISODIO DEL PASSATO CHE L’HA SEGNATA NEL PROFONDO