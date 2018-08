Albano è Loredana raggianti a Cellino: di nuovo insieme?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CELLINO SAN MARCO - Quella che sorride nella foto sembra una coppia come tante. Invece i due, da anni nel terzetto più amato del gossip italiano insieme alla ex di lui Romina Power, insieme è sorridenti così non si vedevano da un pezzo. La foto, comparsa sul profilo Instagram di Loredana Lecciso con tanto di hashtag #peace e #family accanto ad Albano Carrisi, suggella il ritorno della soubrette nelle tenute di Cellino dove non si vedeva da oltre un anno. Tra i due è infatti guerra aperta da tempo e nonostante i figli le frecciate reciproche non sono mancate. Al centro della contesa e di molti litigi il feeling ritrovato tra Albano è la ex moglie Romina Power, che li ha portati in giro sui palchi di mezzo mondo facendo sognare ai nostalgici un riavvicinamento.Tra abbozzi e smentite nelle ultime ore si era parlato addirittura di un trasferimento di Romina a Cellino. Ma con questo post Loredana sembra rispondere per le rime. E per qualcuno voler annunciare che non si tratta solo di un pranzo in famiglia.