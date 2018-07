Al Bano e Romina Power, bacio sulle labbra: il video rubato manda i fan in delirio

Al Bano frena Romina: «Dice di amarmi ancora. Il mio pensiero non corrisponde al suo»

Per i fan che sognano di rivederesi sono riaccese le speranze. Dopo le voci su un presunto ritorno di fiamma e su un nuovo matrimonio, la coppia più amata della canzone italiana si è esibita acon un finale a sorpresa: un lungo e appassionato bacio sulle labbra.Gli artisti erano nel capoluogo ligure in occasione dei 70 anni di. Dopo le performance e i duetti che tutta l'Italia è solita canticchiare da oltre 40 anni, Romina ha sorpreso il pubblico avvicinandosi all'ex marito e dandogli un bacio sulla bocca.Inevitabile il delirio dei fan, che hanno immortalato tutto e dimostrato di apprezzare con urla e applausi. Questo gesto potrebbe definitivamente confermare che tra i due è tornato l'amore. Fine del triangolo più chiacchierato nel gossip concompagna di Al bano per vent'anni.Durante il concerto, Al Bano e Romina hanno anche ballato stretti stretti mostrando la perfetta sintonia dopo anni trascorsi a farsi battaglia in tribunale. Qualche anno fa la reunion e da allora date sold out in tutta Europa.