Al Bano parla di Ylenia: «Mia figlia si è buttata nel fiume. Con Romina era finita prima»

Al Bano racconta progetti e ferite mai rimarginate. Secondo il cantante di Cellino San Marco la figlia Ylenia si sarebbe buttata nel fiume ormai quasi vent'anni fa. Per l'ex moglie Romina Power, invece, le cose sono andate diversamente. Una sofferenza enorme con cui ha imparato a convivere perché la vita va avanti e l'artista ha sempre nuovi progetti da realizzare. L'ultimo riguarda una fiction sulla sua vita.

Al Bano e la figlia Ylenia

Al Bano e Romina non sanno più niente della loro primogenita dal gennaio 1994. Secondo Carrisi la giovane non c’è più, mentre invece la sua ex moglie conserva la speranza che sia ancora viva. «Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, “io appartengo all’acqua”. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell’ultimo anno, era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize... Romina, invece, pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte», ha raccontato in un'intervista a Il Corriere della Sera.

Al Bano e la fine del matrimonio con Romina Power

Per quel che riguarda la fine del matrimonio con Romina, Al Bano racconta che la relazione era entrata in crisi prima della scomparsa della figlia: «Il suo amore ha iniziato a spegnersi dal ’90. Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità... Ci siamo lasciati male. Quanti soldi di avvocati ho dovuto spendere… Qualcuno pagato a rate». Qualche parola anche su Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli. La storia procede nel migliore dei modi.

Albano e il ‘progetto fiction’ sulla sua vita

Infine, il progetto della fiction sulla sua vita: «C’è l’intenzione, ma intanto vorrei sapere cosa vorrebbero fare della mia vita… Non so per chi e del regista non si è parlato. E mi ha cercato pure Fausto Brizzi. Avevo interpretato me stesso nel suo Poveri ma ricchi... Vediamo, forse posso mettere il primo insieme a Brizzi».