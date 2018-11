© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Bano, il presunto malore e l'assenza a Domenica Live: il cantante svela tutta la verità. La sua assenza da Barbara D'Urso e l'annuncio della conduttrice di Canale 5 di un malore avverito dal cantante aveva spaventato i fan. Poi la polemica derivata dalle smentite e dal viaggio di Al Bano in Cina con la D'Urso che non l'aveva presa bene. Proprio il cantante ha deciso di dire la sua sulla vicenda spiegando cosa sia realmente accaduto quel giorno.Al Bano ha confermato di aver avuto un lieve malore che, tuttavia, non gli ha impedito di affrontare il lungo viaggio asiatico. «La famiglia Carrisi e lo staff precisavano - rivela il il magazine di Pomeriggio Cinque - che l’artista stava bene e che la sua partenza per la Cina era prevista per il giorno successivo. Per questo motivo qualcuno su internet ha insinuato che il malore non fosse fondato, che qualcuno avesse bloccato la partecipazione del cantante. Il cantante stesso il giorno successivo alla trasmissione ha contattato la redazione del programma, confermando che l’impossibilità di partecipare a Domenica Live era dovuta proprio ad un malore. Al Bano ha rivelato che non era nulla di grave, per fortuna! Il Leone di Cellino è inarrestabile ed ha ripreso subito la sua tournee».